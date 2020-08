Zij zorgt dat mensen op vakantie gaan naar de plek waar ze altijd al van droomden

Beschonken beginnend bestuurder rijdt auto in de prak in Kerkwerve

23 augustus KERKWERVE - Een 20-jarige Duitse beginnend bestuurder is in de nacht van zaterdag op zondag van de weg geraakt bij de Heuvelsweg in Kerkwerve. Hij belde de politie omdat zijn auto in een bosschage terecht was gekomen en volledig vernield was. Er raakte niemand gewond.