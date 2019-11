Zierikzeese wijkraad waarschuwt: Bereikbaarheid Poortambacht komt in gevaar

VVV exit op Schou­wen-Duiveland: Kantoren in Zierikzee en Burgh-Haamste­de gaan dicht

22 november ZIERIKZEE - De VVV verdwijnt op Schouwen-Duiveland. Met een ruime meerderheid besloot de gemeenteraad donderdag de subsidie in drie jaar tijd af te bouwen. De kantoren in Burgh-Haamstede en Zierikzee gaan daarom dicht. Het ‘inspiratiepunt’ in Renesse kan wel open blijven, met steun van lokale (recreatie)ondernemers, zo is het uitgangspunt.