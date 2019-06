Zierikzeese opgepakt wegens in arm steken partner

Muziekkorp­sen moeten investeren in jeugd

15 juni ZIERIKZEE - De vraag of een Eilandelijke Muziekdag nog wel van deze tijd is, kan voorzitter Johan Vredebregt van het Eilandelijk Kontant Orgaan (EKO) volmondig met ‘ja’ beantwoorden. Hij verwijst naar het volle programma zaterdag op het Havenplein in Zierikzee. Daar treden toch ruim 180 muzikanten van regionale korpsen op.