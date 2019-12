Zierikzeese arts wil mensen meenemen op zwemtocht van het Zuid-Afrikaanse Robbeneiland

An­ton-Piecktafe­reel­tjes in binnenstad Zierikzee

27 december ZIERIKZEE - In de dagen na kerst kan je in hartje Zierikzee zonder al te veel risico een kanon afschieten. Het is stil op straat. Dus moet een groepje ridders, boogschutters en rederijkers z'n stinkende best doen om nog wat leven in de brouwerij te brengen.