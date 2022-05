Zierikzees stel racet om huwelijksringen in Jordanië

Bilal en Sanne zijn al elf jaar happy met elkaar. Op het Zeeuwse strand, in een romantisch prieel, vroeg Bilal Sanne ten huwelijk. De twee kwamen elkaar op werk bij dezelfde strandtent voor het eerst tegen. Het verschil van afkomst en cultuur zorgde in het begin voor wat onbegrip in hun omgeving. Toen Bilal 4 jaar oud was, vluchtte hij uit Syrië naar Nederland. Inmiddels is hij bouwkundig projectleider bij de gemeente. Bilal voetbalt bij MZC’11 in het tweede elftal. Sanne, geboren en getogen in Dreischor, is verpleegkundige. Ze werkt als triagist op de huisartsenpost. Samen wonen ze enkele jaren in Zierikzee. ,,Door het kopen van een woning zijn onze trouwplannen doorgeschoven. De huwelijksdag staat gepland in juni 2023.”