Zierikzees pleintje is klaar om (her)ontdekt te worden

Er is ook nog het pleintje. En dat is prima geschikt voor een kleine rommelmarkt, Kerstmarkt of levende kerststal, legt Guusje Poot uit. ,,Het is jaarrond open, maar misschien wel beperkt in de wintermaanden. Ik denk dat een hele hoop Zierikzeëenaren dit wel kennen. Maar meer dan over het hekje kijken konden ze niet. Nu hebben ze de mogelijkheid om binnen te komen. Het is zo'n rustig pleintje, maar toch in de drukte van de stad. Heel bijzonder.”