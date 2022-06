Zierikzeeënaren helpen elkaar: ‘De hele woonkamer was een ravage, overal lag glas en losse takken’

Bij Brouwersha­ven denk je niet meteen aan garnalen, maar door ‘Opgevist en Opgedist’ kun je er niet meer omheen

Denk je aan Brouwershaven dan denk je niet gelijk aan garnalen. De manifestatie ‘Opgevist en Opgedist’ brengt daar de komende maanden verandering in. Bijna 100 jaar lang was de garnaal niet weg te denken uit het Brouwse straatbeeld. Nu is-ie terug. Met de garnalenbotter ARM17 bijna non-stop aan de kade, zomermarkten in visserijsferen en het festival Shantykoor & Schipperstrui.

