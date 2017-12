Zierikzeeënaar onverwacht vrij na bedreigen medewerkers Zeelandia

Het waren ernstige bedreigingen die B. in mei en augustus uitte richting enkele personeelsleden van de Koninklijke Zeelandia Groep in Zierikzee. In verschillende e-mails schreef hij: ,,Of we gaan praten of ik knal uw directeur …. af met mijn Steyr Manlicher karabijn. Die is nauwkeurig tot op duizend meter. Daarna, voor de zekerheid, snij ik zijn strot door met een vlijmscherp geslepen duikmes.” En: ,,Zet in je agenda 26.9.2017 om 03.00 uur. Dat wordt een nacht om nooit te vergeten.” Want die nacht zou hij op drie strategische plaatsen bij Zeelandia brandbommen activeren.

B. verscheen maandag voor de rechters van de Middelburgse rechtbank in aanwezigheid van advocaat Huib Goedegebure. Hij zit drie maanden in voorarrest. Vaak vragen advocaten dan om schorsing van het voorarrest en mag de officier van justitie reageren. Dan is het moment aangebroken dat rechters kijken of het voorarrest wordt verlengd. Maar Goedegebure vroeg niet om schorsing. Rechters, officier en advocaat wisselden wel wat details uit over het vervolg van de gerechtelijke procedure waarna de rechters zich terugtrokken voor beraad. Na tien minuten kwamen ze terug en vertelden dat ze verbaasd waren dat er niet om schorsing was gevraagd. Ze wezen erop dat B. pas eind januari daadwerkelijk wordt berecht. Dan zit hij ruim vijf maanden in voorarrest. Volgens hen bestaat de kans dat hij dan wordt veroordeeld tot een straf die korter is dan het voorarrest. Daarom vinden ze dat hij zo snel als mogelijk Torentijd mag verlaten om te voorkomen dat hij onterecht te lang achter de tralies zit. De man reageerde zeer verrast. ,,Ik had dit niet verwacht”, zei hij enigszins stamelend.