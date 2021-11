Zierikzeeënaar maakt jongensdroom waar en neemt deel van Weststrate over

De trots spat er vanaf bij Maurice Vijverberg (33) en zijn vrouw Charlotte (27). Het jonge stel is binnenkort officieel ondernemer. En dat is in het begin best spannend, zeker in zo’n specifieke business als de expertise van Vijverberg: het bouwen van landbouwmachines, vooral uienrooiers. ,,Dat had ik nooit gedacht, als 16-jarige jongen, dat ik dit zou gaan doen’’, bekent Vijverberg. ,,Ik ben hier begonnen als constructiebankwerker in een leerwerktraject. In de afgelopen achttien jaar heb ik alle fijne kneepjes van het vak geleerd”.