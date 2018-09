Zierikzeeënaar krijgt taakstraf voor 'strooptochten'

Ook moet B. zich laten behandelen en krijgt hij een proeftijd van drie jaar. Het vonnis is overeenkomstig de eis van de officier en het verzoek van de advocaat van B., Martijn van der Want.

B. werd verdacht van een waslijst aan vergrijpen. Heling in Roosendaal, betrokkenheid bij hennepkwekerijen in Zierikzee en Serooskerke (S), inbraken in Burgh-Haamstede en Scharendijke eind vorig jaar en begin dit jaar en ook in 2016 in Renesse. Officier van justitie Linda van den Oever sprak tijdens de behandeling van de zaak over 'strooptochten', die 'veel schade en onrust' hebben veroorzaakt.