Zierikzeeënaar gebruikt gehele Zeelandbrug om over te steken

Bij Dies de Jonge staat geen kamerplant maar een hamerplant op tafel. Hij ziet in álles een verhaal

28 januari BROUWERSHAVEN - Qua leeftijd zou Dies de Jonge (72) best achterover mogen leunen, maar als de Brouwenaar iets niet doet is het dat. De kunstenaar in hart en nieren struikelt nog altijd over de verhalen die hij als vanzelf in beelden omzet. En dan gaat hij ook nog dagelijks om 12 uur stipt los op zijn trompet.