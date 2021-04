Zierikzee was een hel, die laatste maanden voor de bevrijding

video Feestje op Zierikzees Plein Montmaer­tre buiten de regels om; ‘We hebben allemaal een bijbel mee’

27 april ZIERIKZEE - Stampende muziek uit de draagbare box, bier, wijn en andere dranken waren dinsdagmiddag na een oproep in de sociale media aangerukt voor een feestje op het Plein Monmaertre in Zierikzee. Een groep van ongeveer veertig mensen had zich verzameld rond de fontein op het kunstenaarspleintje op de laatste terrasloze dag.