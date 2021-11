Zierikzee viert achthonderdste verjaardag met nieuw standaardwerk: ‘Van de geschiedenis kun je leren’

Gepensioneerd gemeente- en stadsarchivaris Huib Uil is er de man niet naar zichzelf op de borst te slaan. Maar gepaste trots over zijn aandeel in de totstandkoming van een nieuw boek, dat gedetailleerd en ook nog eens buitengewoon fraai geïllustreerd alle kennis over de geschiedenis van Zierikzee bij elkaar brengt, is zeker op zijn plaats. Vier jaar hebben Uil, Peter Henderikx, Jan Zwemer en zeven co-auteurs aan het boek gewerkt. Het resultaat is een nieuw standaardwerk voor iedereen die de monumentenstad een warm hart toedraagt. ,,En zoals altijd kun je van de geschiedenis leren”, zegt hij met een knipoog naar de huidige bestuurders.