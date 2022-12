Zierikzee verandert de komende weken langzaam maar zeker in een winterwonderstad

Het is de eerste keer voor kernmanager Werner van Laere uit Nieuwerkerk dat hij betrokken is bij de kerstactiviteiten in Zierikzee. Maar het is zeker niet voor het eerst dat hij iets dergelijks doet. Van Laere is ook al enkele jaren kernmanager van Veere en heeft een eigen marketing en communicatiebureau. Afgelopen zomer werd hij door de BIZ Zierikzee binnengehaald om Zierikzee verder op de kaart te zetten.