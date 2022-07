Zierikzee opent met Zomerbries de stadspoorten voor nieuw toeristisch elan

uit het leven Goedlachse reus Jaap Dorleijn wilde alles uit het leven halen

Jaap ‘Japio’ Dorleijn uit Goes is een warme, sociale man die geen afscheid kan nemen van de avond. Tijdens het stappen en op feestjes wil hij het licht uitdoen. Hij is iemand die voor vrienden en collega’s klaarstaat en vooral een super trotse vader. Na jaren met financiële problemen wil hij meer van het leven genieten, maar hij overlijdt op 43-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

