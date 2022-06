Zierikzee moet nog even op gang komen in het NK Tegelwippen

Dit NK klinkt natuurlijk nogal ludiek en dat is het ook. Janneke Donkers, coördinator bij het Natuur- en Milieueducatiecentrum Schouwen-Duiveland, legt uit hoe dit initiatief in het leven is geroepen. ,,Het is eigenlijk als een grapje begonnen in een werkgroep over klimaatadaptatie. We werden uitgedaagd door de gemeente Tholen om de strijd aan te gaan wie er de meeste tuintegels bij onze inwoners vervangen krijgt door groen”. En zo staat Janneke hier op zaterdagochtend samen met wethouder Ankie Smit symbolisch de eerste tuintegel in een flinke container te gooien.