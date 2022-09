Zierikzee kijkt z’n ogen uit bij Catwalk XL

Recreatie­park op plek van oude meelfa­briek: maatwerk of gevaarlijk afwijken van beleid?

De plannen voor een nieuw recreatiepark op de plek van de oude meelfabriek van Krijger aan de Hoogenboomlaan in Renesse roept gemengde gevoelens op. Het plan voor elf recreatiewoningen betekent een oppepper voor de omgeving, maar houdt ook in dat er wordt afgeweken van de Zeeuwse Kustvisie. ,,We hebben heel duidelijk gezegd: géén extra recreatie. Géén nieuwe recreatieterreinen. Toch gaan we dit nu doen", constateert Ruud van de Laar (GroenLinks).

13 september