Zierikzee is dol op dit kunstwerk. Ook in het donker is het een plaatje

Kroegbaas vindt dwangsom terecht, maar baalt ook: ‘Gemeente wil niet zien dat we ons best doen’

10 november ZIERIKZEE - Kroegbaas Jaap Idzerda van Kort Dag in Zierikzee begrijpt best dat de gemeente hem een preventieve dwangsom van 2500 euro oplegt omdat de sluitingstijd meermaals overschreden is. Maar een ander gevoel overheerst: ,,De gemeente wil niet zien dat het juist hartstikke goed gaat."