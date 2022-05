Zierikzee in 1304 biedt groot nieuws in Europa

Die gebeurtenissen in 1304 zijn groot nieuws in Europa. Luitzen Bijlsma beschrijft het verhaal in zijn boek Gouwe Leeuwen. ,,Het leek me een prima idee om in het kader van de viering van Zeeland 700 het aandeel van Zierikzee nader te belichten. Als Stichting Erfgoedvrienden kregen we ook het verzoek daartoe van het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen”, vertelt Bijlsma. Dat het een boek zou worden, stond voor hem niet bij voorbaat vast. ,,Het had bijvoorbeeld ook een presentatie in panelen kunnen worden. Ik wilde zeker niet een wetenschappelijk geschiedkundig boek schrijven, daar zijn anderen veel beter in. Maar ik raakte wel overtuigd dat de belegering en de Slag op de Gouwe extra aandacht verdienen.”