Zierikzee brengt kanon in stelling

Wat zijn ogen zien, maken zijn handen. Willem van Mourik, beter bekend als Box, heeft genoeg aan de originele bouwtekening die Cees van Egmond op schaal heeft overgezet. Stukje bij beetje transformeert de goed honderdvijftig jaar oude eikenhouten stam in de Zierikzeese Stads- en Commerciewerf in een imposant rolpaard. Robuust genoeg om het 1708 pond zware bronzen kanon te dragen, dat er nu nog een beetje verloren bij ligt op de binnenplaats van het Stadhuismuseum. Box wordt geholpen door Toon Schouwenaar en Nico Krijger. Zodra het houtwerk achter de rug is, zorgt smid Guus van der Ruit met ijzerbeslag voor de kers op de taart. Over een maandje of drie is de klus geklaard", schat Van Egmond. Het complete gevaarte weegt dan zo'n tweehonderdvijftig kilo, mét kanon een dikke duizend.