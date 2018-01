Zierikzee bestrijdt stank Ronde Weel door er 60.000 kuub grond in te storten

Meer schade bij jaarwisseling op Schou­wen-Dui­ve­land

11:15 ZIERIKZEE - De schade die tijdens de afgelopen jaarwisseling is aangebracht aan gemeentelijke bedraagt 7300 euro. Dit is meer dan voorgaande jaren. Verleden jaar bedroeg de schade 4.700 euro en bij de jaarwisseling van 2015/2016 was sprake 5.000 euro aan schade.