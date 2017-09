Ziekmakende hondenbrokken gevonden in Scharendijke

Wethouder Van den Berg draagt mi­li­eu­por­te­feuil­le over aan collega

26 september ZIERIKZEE - Nu bekend is geworden dat wethouder Wout van den Berg komend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen uit de politiek stapt, terug de duurzame energiesector in, draagt hij zijn milieuportefeuille over aan collega Jacqueline van Burg.