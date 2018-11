Zieke Wijffels zegt lezing in Watersnoodmuseum af

Zorgen over hoge water in Grote Kreek Ouwerkerk

11:01 OUWERKERK - Bomen die met hun voeten in het water staan, drassige paden en overspoelde beschoeiing. Het water in de Grote Kreek van Ouwerkerk staat veel te hoog, stelt Jakkoo Brouwer van de werkgroep buitengebied van de dorpsraad Ouwerkerk. De werkgroep wil met waterschap en Staatsbosbeheer rond de tafel om het peil naar beneden te krijgen. ,,Dat is prioriteit nummer één voor ons. Dit gebied is langzaam aan het verdrinken.”