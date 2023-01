Zeventig jaar na de Ramp: hoe ziet Zeeland er over nog eens zeventig jaar uit?

Sinds de Watersnoodramp van 1953 is Zeeland ontzettend veranderd. Hoe zal het over zeventig jaar zijn? Is er al iets te zeggen over het landschap, het klimaat en de dorpen en steden in Zeeland in 2093? Arno Nolte (49) is al 25 jaar onderzoeker bij Deltares, een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Deltares kijkt met name naar deltagebieden in binnen- en buitenland. Nolte richt zich op de zuidwestelijke Delta in Nederland waar Zeeland deel van uitmaakt. ,,Een machtig mooi en interessant gebied.” Deltares is onafhankelijk, 70 procent van de omzet komt uit Nederland en 30 procent vanuit het buitenland. De stichting geeft advies over alles wat met water te maken heeft.