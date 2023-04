Zeven jongeren krijgen jeugddetentie en taakstraffen voor golf van geweld op Schouwen-Duiveland

Landskampi­oen is een klasse beter dan Animo, MLTC blijft op titelkoers

In de landelijke topklasse konden de tennissers van Animo niet stunten tegen landskampioen Krimpen. De Terneuzenaren gingen op eigen terrein met 6-0 onderuit. In dezelfde klasse verloor het Aardenburgse Sjef met 4-2 in en van Nootdorp. In de hoofdklasse klopte MLTC in Middelburg de studenten van Tenniphil uit Delft met 6-0.