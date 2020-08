Zeven auto's betrokken bij twee ongelukken op N59 bij Nieuwerkerk

Het eerste ongeluk gebeurde rond 17.45 uur en was een kop-staart-botsing met vier voertuigen. Waardoor het ongeluk is gebeurd, is nog niet bekend. Twee ambulanceteams hebben meerdere betrokkenen nagekeken. Ten minste één van hen is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft drie auto's moeten wegslepen.