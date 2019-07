Zes visstropers aangehouden op Oosterscheldekering; agent bedreigd

Paula Ruysse­naars legt littekens van de watersnood ramp vast

1 juli BROUWERSHAVEN - ‘Littekens’ heet het, het project waarmee de Nieuwerkerkse Paula Ruyssenaars (51) afstudeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Kapellen. Haar werk is van 6 tot en met 20 juli in de Kunstcadeauwinkel in Brouwershaven te zien.