Zelfvoorzienend de winter in: Peter en Isabel zijn er klaar voor

Van de straat ‘Als je er op gaat letten, zie je overal blikjes liggen’

Verhalen van mensen liggen op straat. Wij tekenen ze elke week op. Wie: Geertje Kristalijn en Henk Zielman Waar: Markt in Brouwershaven Wanneer: zaterdag 1 oktober, 13.15 uur Gewapend met grijpstokken en een vuilniszak is meteen duidelijk waar het Geertje Kristalijn en Henk Zielman om te doen is. ,,Ik hou van netjes”, zegt Zielman. ,,Zo bizar dat mensen van alles op straat gooien. Volstrekt onnodig”, wijst hij op één van de afvalbakken verderop op de Markt. ,,Een kleine moeite om het daar gelijk in te gooien.”

3 oktober