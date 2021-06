Zelfs ’s nachts op de loopband in het nieuwe fitnesscentrum in Zierikzee

Verbrugge heeft sinds 13 jaar Atrium Sport & Health in Ouddorp. ,,Ik kom oorspronkelijk uit de accountancy en kwam in Terneuzen, waar ik vandaan kom, met fitness in aanraking. In Ouddorp zijn we begonnen in een heel oud pand en nu zitten we al een poos in een voormalige koekfabriek.” Nadat hij een boek las over 24-uurs fitness in Amerika, ging ook bij hem het roer om. ,,Ik dacht: ik heb een gebouw en dat wordt op zondag niet gebruikt, dat is zonde.”