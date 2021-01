Zelfs in Noordgouwe vliegen de huizen weg: ‘Eén dag naar kantoor maakt Schouwen prima optie’

Het bouwbord werd door Han van de Velde van V&V Bouw uit Nieuwerkerk pas afgelopen weekend in de grond gezet. Het merendeel van de bouwkavels is al verkocht, binnen twee maanden. En dat in een, weliswaar prachtig, Zeeuws ringdorp zonder voorzieningen. In Noordgouwe staan geen school, winkels en sportvoorzieningen. Daarvoor moeten bewoners richting Zierikzee of groeikern Nieuwerkerk.