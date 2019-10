Zeezoogdierenhulp baalt van ‘flessenpost’ vluchtelingen op Schouwse stranden

Napoleon­schuur Scharendij­ke is nog niet verloren

30 september SCHARENDIJKE - De laatste slag om behoud van de Napoleonschuur in Scharendijke is nog niet gestreden. Een groep van vijf bezwaarmakers, waaronder de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut, zet zwaar geschut in om sloop van het monument door de gemeente tegen te gaan.