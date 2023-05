Zeeuwse onderzoeker Stefan Barakat ontdekt nieuw ziekte-gen en zebravisjes helpen hem daarbij

met poll Boze, geïrriteer­de of huilende klanten door wachtmu­ziek­je: bij Saman weten ze er alles van

Huilende klanten aan de lijn, geïrriteerde of zelfs boze mensen die klaagden over het wachtmuziekje. Jarenlang hoorden klanten van zonnepaneleninstallateur Saman in Zierikzee de zoetgevooisde stem van Danny Vera als ze in de wacht stonden. Het was geen succes.