Zeeuwse machine onttrekt stikstof aan de grond

Hij is net een weekje terug van Vlieland, dat voelde als een soort vakantie. ,,Het is wat, helemaal aan de andere kant van Nederland met je machine in de weer. Voor mij was het een leuke klus. Er ligt voor nog wel een aantal weken werk op het heuvelachtige Vlieland. Mijn werk met de schranklader en slagmaaier daar, doe ik in opdracht van Staatsbosbeheer. En week geklepel leverde net zo veel op als wat er voorgaande jaren gebeurde in heel de winter. Het veld waar de bosschages stonden was nat en glooiend. Door de rupsbanden, de wendbaarheid en het lage gewicht is dat voor deze machine geen probleem. Wanneer een boom of struik vanwege zijn soort moet blijven staan, en een lintje om heeft, ga ik er gemakkelijk omheen.”