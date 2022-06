Zeeuwse kruidkoek heeft Duitse dubbelganger

koken & etenMatthieu Sonnemans uit Burgh-Haamstede ziet eruit alsof hij zo uit een oud prentenboek is komen lopen. Met zijn witte bakkersmuts op zijn vrolijke hoofd in zijn winkel annex museum is hij een wandelend reclame-object. Dat gecombineerd met de heerlijke geuren die uit de bakkerij vandaan komen, verklaren meteen de populariteit van bakkerij Sonnemans.

,,Ik doe dit nu zo’n 50 jaar en ik vind het nog steeds leuk. Samen met mijn vrouw Dorothé en met mijn kinderen, die zitten alle drie in de zaak.’’. Alles in zijn winkel en in het daarachter gelegen hotel ademt de sfeer uit van vroeger.

En over alles wat er staat en hangt kan Sonnemans smakelijk vertellen. ,,Ik verzin telkens nieuwe producten, zo ook een Zeeuwse kruidkoek, een variatie op de bolus. Heel makkelijk om bijvoorbeeld mee te nemen naar het strand want een bolus is dan te plakkerig en dit smaakt net zo lekker. Er zitten ook wat rozijnen in die het vocht absorberen wat de koek lekker smeuïg maakt, samen met heel kleine stukjes chocolade. Die koek verkocht vanaf dag een meteen heel goed, ook aan Duitsers’’, vertelt hij.

Oud koekblik

,,Op een dag kwam er een dame uit Neurenberg naar me toe. Ze vroeg me hoe ik aan dit recept kwam omdat het haar zo deed denken aan een ‘Lebkuchen’ een streekproduct uit 1494! Ze kon niet geloven dat ik dit zomaar zelf bedacht had en de keer daarop nam ze een koek voor mij mee. En wat denk je? Die smaakte bijna hetzelfde als mijn Zeeuwse Kruidkoek’’, lacht hij. ,,Ze had er ook een oud koekblik bij zich. Dat mocht ik houden en staat nu in mijn winkel te pronken. Mooi verhaal toch’’?

En zo kan Sonnemans nog wel even doorgaan; over zijn peperkoek, de pepernoten, zijn worstenbroodjes; te veel om op te noemen. Maar je kunt ze er beter zelf gaan proeven.