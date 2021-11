Zeeuwse klimaatvideo op wereldtop in Glasgow; BewuSD roept op tot provinciebrede noodtoestand

Onder de noemer Act as One wakkerden 1500 kinderen en 250 volwassen afgelopen september in een videoclip de bewustwording van een stijgende zeespiegel even flink aan. Het artistieke filmpje werd opgenomen in Zierikzee en is al meer dan 1,2 miljoen keer bekeken op sociale media. BewuSD had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de clip, die een beroep doet op alle wereldleiders om de klimaatcrisis nu écht serieus te nemen en eensgezind in actie te komen.