Zeeuwse joint ventures in Oekraïne liggen zo goed als stil: ‘Te gevaarlijk om rond Kiev brood uit te leveren’

Zeelandia, multinational in bakkerijgrondstoffen, is vooral bezig om de 150 medewerkers van de bakkerij in Kiev in veiligheid te brengen. ,,Sommige werknemers zijn gevlucht naar het westen. Een enkeling is al over de grens. Wij helpen met de opvang”, zegt Zeelandia-woordvoerder Robert Jan Kuijpers. De fabriek produceert nauwelijks meer. Uitleveren van brood naar klanten buiten Kiev is te gevaarlijk. ,,Wel bakt het team nog steeds brood voor Bake4Ukraine. Dat wordt gratis uitgedeeld aan Oekraïners in nood.” Zeelandia heeft verder een eigen vestiging in Moskou. Daarover wil het bedrijf nu niet veel kwijt.