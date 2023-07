Zeeuwse Ilse zamelt geld in voor dieren op Rhodos: ‘Een lammetje heeft brandwonden en al het voedsel is verbrand’

,,Kun jij pakjes hooi voor me inzamelen? Hier op Rhodos zijn ze niet meer voorradig.” Die vraag kreeg Ilse van der Slikke (39) uit Ellemeet deze week van haar Nederlandse vriendin Carolien Brix (44) die sinds twintig jaar op het Griekse eiland woont en werkt. Van der Slikke leerde Brix kennen op Rhodos. Daar komt ze zelf regelmatig, omdat haar zoontje half Grieks is. Brix heeft net als Van der Slikke paarden als hobby en daardoor was er al snel een klik tussen de twee vrouwen. Normaliter is Brix druk met toeristen over het eiland rondrijden voor haar bedrijf Rhodos Adventures. Ze organiseert onder meer jeepsafari’s en klimtochten, maar die activiteiten liggen nu nagenoeg stil vanwege de natuurbranden die het eiland hebben getroffen. Nu is ze dag en nacht in touw om dieren uit de brandhaard op te halen en verzorging te geven.