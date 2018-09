Zeeuwse Gronden zoekt woonlocatie voor psychiatrische patiënten in Zierikzee

De stichting voor psychiatrische zorgverlening is namelijk op zoek naar een plek in Zierikzee waar ze patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening kan huisvesten. ,,We hebben negentien patiënten van Schouwen-Duiveland die elders in Zeeland onze zorg krijgen", vertelt projectleider Kim Heijboer. ,,Maar liever zouden ze dat gewoon in hun eigen gebied doen."