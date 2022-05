Zeeuwse en Duitse politie werken al 25 jaar samen: ‘Als er spanning is, spreek je graag je eigen taal’

Al negentien jaar lang maakt ze voor haar werk de oversteek vanuit het Duitse Krefeld naar Zeeland. Samen met andere collega’s wordt teamchef Claudia Jacobsen (55) ingezet rond de Pinksterdagen en in de zomermaanden, omdat het hier in die periodes wemelt van de Duitse toeristen. ,,Het grootste voordeel is dat je mensen in hun eigen taal kunt aanspreken’’, weet Jacobsen. ,,Als er bijvoorbeeld ruzie is waar Duitse jongeren bij betrokken zijn, scheelt het nogal dat ik die duidelijk in het Duits aanspreek om ermee te stoppen. Dat is anders als een Nederlandse collega het zachtjes zegt of nog moet overleggen hoe hij die groep gaat benaderen.”