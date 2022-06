Zeeuwse Dag van het Paard zonder Beatrix, maar mét verrassingen

Zelf is secretaris Andrie de Buck (74) al 51 jaar van de partij, of eigenlijk langer, want het evenement is twee jaar overgeslagen vanwege de coronapandemie. Vlak daarvoor, bij de jubileumeditie, kwam prinses Beatrix kijken. De Buck heeft zelfs de voorloper van ‘de Zeeuwse Dag’ meegemaakt, de fokveedagen. ,,Toen hadden we ook rubrieken met koeien, schapen en in een ver verleden ook varkens. Maar de belangstelling nam af. Toen hebben we besloten om een dag te organiseren met alle paardenstamboeken bij elkaar. Eerst waren het de New Forest pony's, Shetlanders en Belgische trekpaarden en van lieverlee, in de jaren 80, kwamen er ook Friezen bij.” Ook zijn er nu Haflingers en Fjordenpaarden. Het recept is al die jaren volgens De Buck onveranderd: alles wat mogelijk is met paarden en pony's presenteren aan een breed publiek.