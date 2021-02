Zeeuwse Alies en Qun gaan naar allereerst informatica olympiade voor meisjes

Thuiskap­pers die van huis naar huis gaan spelen onbewust voor Belgische Sinter­klaas; ‘Aanpakken die han­del!’

25 januari ZIERIKZEE - Profvoetballers en een politicus van een splinterpartij in de Tweede Kamer doen geen enkele moeite te verhullen dat ze ondanks de lockdown de thuiskapper laten langskomen. En ook in zijn eigen omgeving ziet Rik Vermaat genoeg strak geknipte koppies voorbij gaan. Tenenkrommend, vindt de kapper uit Zierikzee, die zelf braaf afwacht tot zijn zaak aan huis weer open mag. Al die tijd moet hij het zonder inkomen doen, want een tegemoetkoming zit er voor hem dit keer niet in.