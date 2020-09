Zeeuwsche Zoute ontvangt bijna 50.000 euro om nieuwe smaakmakers te onderzoeken

video Vinyl ook in Zeeland bezig aan revival: ‘Een plaat blijft in je ziel zitten’

21 september ZIERIKZEE - Ze zijn in feite nooit echt weggeweest, maar elpees zijn bezig aan een opmars. Ook Zeeuwse platenzaken merken de hernieuwde interesse in vinyl. ‘Het is een belevingsproduct waar je voor gaat zitten’.