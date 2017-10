Zeeuws zeewierbedrijf is de grootste van Europa, en groeit nog verder

Het is dan ook niet niks wat onderzoeker Julia Wald, afkomstig van de universiteit van Wageningen, heeft uitgevogeld. Waar Japanse kwekers zeeslablaadjes nog altijd doormidden breken en opnieuw opbinden, om verder te laten groeien, daar heeft Wald ontdekt hoe je sporen kunt scheiden en in rap tempo verder kunt laten groeien. Een revolutie in de wereld van zeewier.

En zeewier is al een revolutie op zich. Al miljoenen jaren aanwezig in zee, al duizenden jaren gegeten door mensen in het verre oosten en nog maar kort geleden 'doorgebroken' in westerse keukens. Sterker, zegt Wald, zeewier is het voedsel van onze toekomst.

In zeewier zit namelijk net zo veel eiwitten als in sojabonen, waarvoor in de Amazone hele oerwouden worden gekapt. ,,Bovendien neemt zeewier de helft van alle CO2 op. De kweek is dus geen belasting voor het milieu, maar eerder winst. En dan groeit het ook nog eens ontzettend hard."

Uitbreiding

Dat geldt ook voor Seaweed Harvest Holland, het bedrijf dat zeewier kweekt in Kamperland en laat groeien in de Schelphoek, een natuurgebied bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland. Wat vijf jaar geleden begon met wat onderzoeken, is sinds dit jaar een echt bedrijf en nu al kan het zich de grootste zeewierkweker van Europa noemen, op het gebied van 'food'. En dat in wat porto-cabins aan de Jacobahaven in Kamperland, waar de klossen met zeewiersporen drijven in kunststof opbergboxen van Ikea.

Maar het bedrijf gaat uitbreiden. In het laboratorium komen chique waterbakken met UV-lampen erboven, om te zien wat voor effect die hebben. Ook de ruimte voor zeewier om 'buiten te spelen' in de Schelphoek wordt vergroot. Eén hectare heeft de zeewierkweker er nu, bestaande uit duizend boeien, touwen en installaties. Tweehonderdvijftig tot vierhonderd ton halen ze er jaarlijks uit. En dan komt er komend jaar nog twee tot vier hectare bij. ,,En dan nóg kunnen we de vraag niet aan", lacht mede-directeur John van Leeuwen uit Kerkwerve. ,,Je wilt niet weten hoeveel mailtjes ik elke dag krijg."