Zeeuws ruukwaeter Ooh de zeê is fris door zeevenkel

Zeeland blijft thriller­schrijf­ster Angelique van der Bijl inspireren

21:29 BURGH-HAAMSTEDE - Het verhaal was al in kannen en kruiken, maar het decor voor het tweede boek van thrillerauteur Angelique van der Bijl (1982) ontbrak nog. Tot ze een bezoek bracht aan Neeltje Jans. Daarmee was ‘Het Weeskind van Haamstede’ geboren.