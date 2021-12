Zeeuws poppen-mysterie in Zierikzee

Manuela (22) moedert, studeert, mantel­zorgt én wint de verkiezing jonge vrijwilli­ger

Ze is 22 jaar en alleenstaande moeder van een zoontje van 4. Ze moedert, mantelzorgt bij haar grootouders, studeert én is als vrijwilliger actief voor Buurtbemiddeling Schouwen-Duiveland. Manuela Vielvoije uit Zonnemaire is woensdag door de vakjury uitgeroepen tot Jonge Vrijwilliger van het jaar. De publieksprijs gaat naar het 12-koppige leidingteam van de scouting Mr. Bakkergroep in Zierikzee.

