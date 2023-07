Zeeuws gezin dat vluchtelingen opving moet verplicht afscheid nemen: ‘We waren een familie, die nu uit elkaar valt’

Na de winst in Nieuw- en Sint Joosland wil Esra Nelisse het internatio­na­le toneel op met haar merrie

Esra Nelisse uit Burgh-Haamdstede won zaterdag met de schimmelmerrie Dominica het twee fazen 130-1.35 meter in de springwedstrijd van Ruitersport De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland. De volgende stap voor de Schouwse amazone en haar merrie is het internationale toneel. ,,Ik denk dat ze daar klaar voor is.’’