Zeeuwland wil huurachterstand aanpakken voor problemen de pan uit rijzen

Glazen inbouwbox kan redding worden voor Grote Kerk Brouwersha­ven: ‘Je kan hier zoiets gaafs van maken’

10 november BROUWERSHAVEN - Bouw een grote glazen box in de Grote Kerk van Brouwershaven en het gebouw is bij uitstek geschikt als multifunctioneel centrum voor de regio. Hanno Canters van de stadsraad is razend enthousiast over het plan dat met de Stichting Cultuur en Erfgoed Bouwershaven en de gemeente is uitgedacht. Een constructie die daar uitstekend past, verzekert ook bouwer Raymond Mauritz, die op dit vlak zijn sporen al ruimschoots heeft verdiend.