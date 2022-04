Zeeuwland gaat verrommeling voortuinen tegen met strakke heggen langs de rand

In Bruinisse zijn de eerste twaalf huizen aan de Delta- en Van Hertsbekestraat die deze week zijn opgeleverd, gelijk in het groen gezet. In overleg met de bewoners is gekozen voor een hekje met klimop (hedra) of een ligusterhaag als onderlinge erfafscheiding en op de grens met de stoep. Het idee daarachter is dat de straat zo een keurig onderhouden, groene uitstraling krijgt. Achter heg of haag is iedereen vrij de tuin naar eigen smaak in te richten.