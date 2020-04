Zeeuwland deelt bloemzaad uit aan huurders om de natuur een handje te helpen

Alle huurders wordt gevraagd het veldbloemenmengsel in de tuin of in een pot op het balkon te zaaien. In totaal kan er zo'n 15.000 vierkante meter worden ingezaaid. Dat zijn ongeveer drie voetbalvelden. Doel van de actie is dat het niet alleen de tuinen opfleurt, maar ook insecten aantrekt, zoals bijen. Woningcorporatie Zeeuwland trekt de komende jaren samen op met de gemeente en lokale imkerverenigingen om de omgeving ‘bijvriendelijker’ te maken. Zo is het MFC terrein in de wijk Malta in Zierikzee gedeeltelijk ingezaaid.