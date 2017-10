'Zeeuwen willen hun huis van bovenaf bekijken, toeristen willen zee zien'

Jan Willem (33) is de zoon van Ton, de enige van de drie kinderen die is aangestoken met het vliegvirus. Hij werkt als offshore-piloot. ,,Ik breng mensen van en naar boorplatforms en windmolenparken in zee, onder meer in Duitsland. Gemiddeld drie ritjes per dag, in een helikopter met veertien zitplaatsen en bijna 3400 pk. Enorme dingen zijn dat."



Twaalf miljoen kosten ze. Vandaar dat Prince junior zich laat inhuren. In Zierikzee staan zulke dure toestellen niet. Met de Enstroms kunnen vier mensen mee, met de Schweizer twee. En daar blijft het voorlopig bij. Gekke dingen is Prince niet van plan. ,,Gewoon doen wat we nu doen. Heel saai, eigenlijk. Maar het verveelt nooit."